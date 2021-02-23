المرور: لجان طبية صباحية لفحص مراجعي إجازات السياقة

2021/02/23 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، قرب افتتاح لجان طبية لفحص المراجعين لاجازات السياقة في الدوام الصباحي. وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات والإعلام للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين وبالتنسيق مع كافة الدوائر من اجل تسهيل الاجراءات للمواطنين، تم التنسيق …

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