تونس : نموذج للتطبيع الغير معلن مع الكيان الصهيوني - هشام نوار

#هشام_نوار أقرب الاتصالات بين تونس و إسرائيل جرت في الأمم المتحدة في نيويورك في 1951-1952، عندما اقترب ممثلي تونس من الوفد الإسرائيلي و قادة العمل الإسرائيلي.
في يونيو 1952، الباهي الأدغم الأقرب ثقة للحبيب بورقيبة، إلتقى بجدعون رافائيل للحصول على دعم من أجل الاستقلال التونسي.
ذكر بورقيبة أنه لن يسعى لإزالة إسرائيل و سيعمل على تعزيز السلام في المنطقة.
في عام 1956، بعد أن أعلنت تونس الاستقلال، التقى سرا مع يعق ......
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