2021/02/23 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_نوار أقرب الاتصالات بين تونس و إسرائيل جرت في الأمم المتحدة في نيويورك في 1951-1952، عندما اقترب ممثلي تونس من الوفد الإسرائيلي و قادة العمل الإسرائيلي.



في يونيو 1952، الباهي الأدغم الأقرب ثقة للحبيب بورقيبة، إلتقى بجدعون رافائيل للحصول على دعم من أجل الاستقلال التونسي.



ذكر بورقيبة أنه لن يسعى لإزالة إسرائيل و سيعمل على تعزيز السلام في المنطقة.



في عام 1956، بعد أن أعلنت تونس الاستقلال، التقى سرا مع يعق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس : نموذج للتطبيع الغير معلن مع الكيان الصهيوني - هشام نوار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس : نموذج للتطبيع الغير معلن مع الكيان الصهيوني - هشام نوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).