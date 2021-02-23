الاطاحة بما يسمى مسؤول تفخيخ داعش

2021/02/23 | 23:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء، عن الاطاحة بمسؤول التفخيخ لما يسمى ولاية بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 11 وقوة من لواء المشاة 44 وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على الارهابي المسؤول عن التفخيخ لما يسمى بـ(ولاية بغداد )، بعد ان كان مسؤولا عن التفخيخ لما يسمى بـ (ولاية صلاح الدين).

واضاف البيان: انه تم محاصرة داره الواقعة باحدى مناطق بغداد الرصافة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب وقد تسليمه لجهة الطلب.

PUKmedia عن مديرية الاستخبارات

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