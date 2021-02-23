كركوك .. حفل توقيع كتاب للقاص عمر سيد

2021/02/23 | 23:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن ملتقى الاربعاء الثقافي، تقيم مديرية ثقافة وفنون كركوك التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان وبالتنسيق مع مكتبة كاريز بمدينة كركوك مساء يوم الاربعاء 24 شباط 2021 حفل توقيع رواية ( ئاشووبی سين و كۆڕی شين ) اي ( فوضى السين وجلسة عزاء ) للقاص عمر سيد الذي يروي الايام العصيبة التي مرت بالكورد في كوردستان والعراقيين بصورة عامة ابان الفترة المظلمة التي عاشوها.

ومن المؤمل ان يتحدث كل من الناقد علي الشيخ عمر و الكاتب طارق كاريزي عن فحوى الرواية للمحتفى به للحضور من الادباء والكتاب .

يذكر ان القاص عمر سيد له ثلاث روايات مطبوعة وهو يواصل حضوره في المشهد الثقافي الكوردي .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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