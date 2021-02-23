مستشار ترمب يتحدث عن غلق السفارة الأميركية في بغداد

2021/02/23 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى السفارة

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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رجح غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق، دونالد ترمب، الثلاثاء، باغلاق السفارة الاميركية بالعاصمة بغداد، في حال اسفرت الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء بوقوع ضحايا أميركيين.

وقال صوما، في حديث متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (23 شباط 2021)، ان "بايدن قد يغلق السفارة الاميركية في بغداد، اذا قتلت القذائف موظفين أميركيين".

وأضاف، ان "ما يحصل في العراق هو قرار إيراني بامتياز والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا".

وتعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية وسط بغداد مساء أمس الاثنين، لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أميركيين في العراق.

وأكدت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة، دون وقوع إصابات.

وبالإضافة إلى السفارة الأميركية، تضم المنطقة المستهدفة بعثات دبلوماسية أجنبية أخرى ومقار الحكومة.

ويأتي القصف الجديد على المنطقة الخضراء بعد يومين من قصف مماثل بصواريخ كاتيوشا استهدف السبت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة، مما أسفر عن إصابة مدني عراقي يعمل بشركة "سالي بورت" الأميركية المشرفة على طائرات "إف-16" (F-16).

وقبل أسبوع، تعرض محيط مطار أربيل في إقليم كوردستان لقصف صاروخي، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي، ويضم المطار قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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