2021/02/23 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

4019 مشاهدة

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن اندلاع نزاع عشائري "دموي" سقط على اثره خمسة اشخاص بين قتيل وجريح شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (23 شباط 2021)، ان "شجارا بين صبية تطور الى نزاع عشائري في منطقة سبع القصور".

واضاف، ان "اسلحة خفيفة ومتوسطة استخدمت من قبل الطرفين المتنازعين، ما ادى الى وقوع 3 قتلى وجرح اثنين في صفوف الطرفين".

واشار، الى ان "قوات الامنية دفعت اليات عسكرية لفض النزاع".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى اثر نزاع عشائري (دموي) في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى اثر نزاع عشائري (دموي) في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).