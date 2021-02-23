2021/02/23 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودع أسطورة الغولف الأميركي، تايغر وودز، الثلاثاء، المستشفى بعد أن اصيب خلال تعرضه لحادث سيارة في مقاطعة لوس أنجلس، بحسب ما ذكرت الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعرضه لحادث.. أسطورة الغولف تايغر وودز في المستشفى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعرضه لحادث.. أسطورة الغولف تايغر وودز في المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).