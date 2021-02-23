راصد يحدد المناطق المشمولة بالأمطار وفق حالة من عدم الاستقرار الجوي

2021/02/23 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - ناس

تشير التوقعات الجوية، الثلاثاء، إلى حالة سريعة من عدم الاستقرار، حيث ستكون الأجواء ماطرة يوم غد الأربعاء في مناطق الوسط والجنوب، من دون تغيير كبير في درجات الحرارة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها "ناس"، (23 شباط 2021)، إن "حالة من عدم الاستقرار تبدأ تدريجيا خلال صباح يوم غد وتكون سريعة على مناطق البادية الجنوبية وتشمل المناطق الآخرى خلال فتى عصر او مساء يوم غد الأربعاء وتنتهي صباح الخميس".

وأشار العلي الى أن "الحالة ستشمل المناطق التالية: ذي قار والمثنى وميسان وجنوب الديوانية وجنوب واسط وقد تشمل الديوانية والنجف و الكوت"، مضيفا أن "الأمطار تكون مابين الخفيفة والمتوسطة وتزداد شمال ذي قار وفي السماوة وجنوب الديوانية أيضا".

وتابع أن "مناطق البصرة وجنوب ذي قار تكون فيها الأمطار خفيفة او تكاد قليلة جدا، أما المناطق الوسطى والشمالية والغربية وباقي مناطق الفرات الأوسط، فستكون الأجواء فيها مستقرة، مع احتمالية زخات متفرقة على مناطق كربلاء وبابل وشمال واسط ".

ولفت العلي الى أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأربعاء" ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية...



12 إلى 16

المنطقة الوسطى..



17 إلى 19

الفرات الأوسط...



19 إلى 20

المنطقة الجنوبية...



20 إلى 21

المنطقة الغربية...



14 إلى 15

وأضاف أن "درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الأربعاء" ستمون كما يلي:

المنطقة الشمالية...



تحت الصفر إلى 2

المنطقة الوسطى..



3 إلى 5

الفرات الأوسط...



6 إلى 7

المنطقة الجنوبية...



8 إلى 9

المنطقة الغربية...



1 إلى 5

وبشأن الرياح، قال العلي إنها "ستكون شمالية غربية خفيفة في أغلب المناطق وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، واحيانا تكون متقلبة الاتجاه".

وتوقع العلي أنه "لن يكون هناك تغيير على درجات الحرارة هذا الأسبوع، لكنها سترتفع قليلا خلال الأسبوع القادم لتكون اكثر دفئاً نهارا، وتبقى باردة ليلا".

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