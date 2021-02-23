انسحاب قطر وأستراليا من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم

2021/02/23 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الأمين العام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" اليوم الثلاثاء انسحاب أستراليا وقطر من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم هذا العام.وكان من المقرر أن ينضم المنتخبان القطري والأسترالي لعشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في حزيران وتموز المقبلين.وقال غونزالو بيوسو في تصريحات إذاعية: "لن تشارك قطر وأستراليا في كأس كوبا أمريكا".واعتذر الاتحاد القطري لكرة القدم بعد قرار الانسحاب الذي قال إنه اتخذه إثر قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى حزيران المقبل" بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا.وستتصادم هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا أمريكا.ومن المقرر أن تقام نسخة هذا العام من كوبا أمريكا في بلدين لأول مرة في تاريخها حيث ستقام المجموعة الشمالية في كولومبيا والجنوبية في الأرجنتين.وبالإضافة إلى الدول العشر في القارة كانت أستراليا وقطر ستشاركان في البطولة أيضا.وكانت المجموعة الشمالية تضم كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وقطر بينما تضم المجموعة الجنوبية الأرجنتين وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وأستراليا.ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس آيرس في 11 حزيران بينما يقام النهائي في بارانكيلا في كولومبيا في الـ10 من تموز./انتهى9

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