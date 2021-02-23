توزيع أكثر من 65 مليون جرعة من اللقاحات في الولايات المتحدة

2021/02/23 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أنها أعطت أكثر من 65 مليون جرعة من اللقاحات ضد في فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وأوضحت المراكز أنها أعطت 65 مليونا و32083 جرعة لقاح للوقاية من "كوفيد-19" حتى صباح الثلاثاء ووزعت 82 مليونا و114370 جرعة من مصلي "موديرنا" و"فايزر"/"بيونتيك" حتى 06:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت المراكز إن 44 مليونا و544969 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليونا و882544 على الجرعة الثانية.

وأضافت أنه تم إعطاء 6 ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

ويشير الإحصاء المنشور أمس إلى أن المراكز أعطت 64 مليونا و177474 جرعة لقاح ووزعت 75 مليونا و205940 جرعة.

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