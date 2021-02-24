2021/02/24 | 00:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتوقع شركة "سناب" ارتفاع إيراداتها بنحو 50 بالمائة لعدة سنوات، بدعم عائدات الإعلانات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سناب" تتوقع نمو الإيرادات بنحو 50% لعدة سنوات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سناب" تتوقع نمو الإيرادات بنحو 50% لعدة سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).