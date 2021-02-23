واشنطن تعبر عن

2021/02/24 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة "قلقها العميق" إزاء اعتقال زعيم المعارضة في جورجيا، نيكا ميليا، وأعضاء آخرين من الحكومة.

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