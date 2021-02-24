داخلية كردستان تصدر 13 قراراً جديداً لمواجهة سلالة كورونا المتحورة

2021/02/24 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة ٳقليم كردستان، الثلاثاء، 13 توجيهاً جديداً ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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