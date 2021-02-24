داخلية كردستان تصدر قرارات جديدة لمواجهة سلالة كورونا المتحورة

2021/02/24 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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قرارات جديدة للجنة مواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان ..🔴 العملية الدراسية ستستمر في المدارس والجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الالتزام بتعليمات صحية مشددة🔴 ايقاف دخول السياح من وسط وجنوب العراق إلى الاقليم باستثناء الوفود الرسمية والدبلوماسيين ومراجعة الأطباء والمنظمات والتحالف وحسب الإجراءات الصحية🔴 يمنع إقامة الحفلات والتعازي وزيارة المقابر ومختار المحلة يكون المسؤول عن ذلك ويغرم كل من يخالف بمبلغ 2،000،000 دينار

🔴 تخويل غرف عمليات المحافظات لتشديد الإجراءات بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات وبخلافه تغريمهم حسب القانون🔴 كل النشاطات الرياضية تقام بدون حضور الجمهور

🔴 يمنع التجمع والاجتماعات في المناسبات الوطنية

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