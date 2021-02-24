صحة كردستان: غالبية الاصابات الحالية بكورونا هي من السلالة الجديدة

2021/02/24 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الإصابات الجديدة في الإقليم من السلالة الجديدة.وقال وزير صحة كردستان، سامان برزنجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "غالبية الاصابات الحالية بفايروس كورونا هي من السلالة الجديدة للفايروس"، مبيناً أنه "يتم اتباع نفس الطرق العلاجية للمصابين ، وعلى المرضى مراجعة الطبيب المختص وعدم التاخر في تلقي العلاج".وأضاف أن "فايروس كورونا السلالة الجديدة يتطلب اجراءات وقائية اكثر للحد من انتشاره السريع"، لافتاً الى أنه "على ذوي المصاب بفايروس كورونا والاشخاص القريبين منه اجراء الفحوصات المختبرية وحجر انفسهم للحيلولة دون اصابة الاشخاص الاخرين".

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