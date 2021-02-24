كردستان تقرر منع دخول المواطنين من المحافظات الى الاقليم اعتبارا من الليلة الماضية

2021/02/24 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً تضمن إجراءات جديدة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ومنها الحد من دخول المسافرين من بقية المحافظات العراقية ٳلی إقليم كردستان اعتبارا من الليلة الماضية باستثناء الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية إضافة إلی القادمين بغرض العلاج ومراجعة الٲطباء وفقاً للإرشادات الصحية./انتهى9

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