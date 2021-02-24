تركيا تعلن

2021/02/24 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها "حيدت" 8 عناصر في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر": "نواصل تدمير بؤر الإرهابيين حيث رصدت آلياتنا للاستطلاع والمراقبة في منطقة غارا شمال العراق 8 مسلحين لحزب العمال الكردستاني وتم القضاء عليهم من قبل قواتنا الجوية".وتعهدت وزارة الدفاع التركية باستمرار عملياتها "بحسم وقوة"، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو يوثق تحليقات مقاتلات للجيش التركي./انتهى9

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