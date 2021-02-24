محدث.. الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها بالختام بعد تصريحات باول

2021/02/24 | 00:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تخلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائرها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

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