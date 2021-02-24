2021/02/24 | 00:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

1038 مشاهدة

نفى احمد ملا طلال المتحدث السابق بأسم رئيس الوزراء، الاربعاء، نبأ اعتقاله.

وقال ملا طلال في مقطع فيديو نشره على صفحته في تويتر (24 شباط 2021)، " انه ينفي الاخبار المتداوله بشأن اعتقاله، مبينا انها اخبار مغرضة وهدفها خلط الاوراق.

وافاد مصدر في وقت سابق بان القوات الامنية اعتقلت احمد ملا طلال المتحدث السابق بأسم رئيس الوزراء في العاصمة بغداد.

pic.twitter.com/ZccbIMXMKA

— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) February 23, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال يوضح حقيقة اعتقاله (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال يوضح حقيقة اعتقاله (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).