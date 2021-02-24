شرطة ذي قار تطالب الجميع بالتدخل: الوضع لا يسر

2021/02/24 | 00:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 52 دقیقة

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طالبت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، الجميع بالتدخل للحد من اعتداء المتظاهرين على القوات الامنية، داعية المحتجين إلى ان تكون تظاهراتهم بعيدة عن "العنف والاعتداء والفوضى".

وقالت القيادة في بيان اليوم، (23 شباط 2021)، انه "الى السادة الاجلاء شيوخنا ووجهائنا الكرام اهلنا في ذي قار اهالي وابناء مدينة الناصرية لا يخفى على الجميع ما يحدث في الناصرية من اوضاع لا تسر صديق ولا عدو ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وأضاف البيان، "يعلم الجميع ان قيادة الشرطة والقوات الامنية العاملة في المحافظة تتحمل مسؤولية كبيرة في ظل الظروف الراهنة حيث اننا نطبق الحظر الوقائي وفق مقررات اللجنة العليا للصحة ترافقها مهمتنا حماية المتظاهرين السلميين وان حق التظاهر كفله الدستور".

وتابع " لكن كذلك علينا حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وحفظ الامن وعدم السماح بخلق الفوضى والتأثير على الحياة العامة وقد اثبتت الايام السابقة العديد من المواقف التي قدمتها شرطة ذي قار بنقل مطالب المتظاهرين الى الحكومة المركزية والسعي بالتنسيق مع الحكومة المركزية حتى تحقيق ارسال جرحى المظاهرات للعلاج خارج البلاد واستقبالهم بعد انهاء رحلة العلاج".

وأوضح: "اليوم يتعرض ضباط ومنتسبي شرطتنا الى الاعتداءات بأنواع الطرق منها (الرشق بالحجارة و الطعن والجرح باستخدام الآلات الجارحة والراضة)".

وأشار البيان، إلى ان "هؤلاء اخوتكم وهم من يدافعون عن امن المحافظة ويواصلون الليل بالنهار لتوفير الامن فيها وقد اثبتوا في العديد من المواقف مهنيتهم واستعدادهم للتضحية وكانت مواقفهم مشهودة في الموجة الاولى من وباء كورونا وفي توفير الحماية للمتظاهرين السلميين كما تم تنظيم العديد من المبادرات الاجتماعية والانسانية مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي وكان الضباط والمنتسبين يقدمون الورود والاعلام العراقية".

ودعت القيادة في بيانها "الجميع الى التدخل للحد من الاعتداءات المغرضة على قواتنا والتي تسببت يومي امس واليوم بجرح العديد منهم وقبلها شهدتم تعرض احد منتسبينا للقتل غدرا اثناء تأدية واجبه لحماية المتظاهرين فعلى الجميع ان يأخذون دورهم الشيوخ واولياء الامور الاباء والامهات للحد من اعتداء المتظاهرين على اخوتكم مما يولد الاحتكاك الذي قد يتسبب بفقدان الاحبة".

وأكملت "وافسحوا لنا المجال في تطبيق الحظر الوقائي حيث هناك عدو كبير خفي لا يميز بين متظاهر ومنتسب كبير وصغير قفوا معنا بامتثالكم للقوانين ومطالبكم ومظاهراتكم التي هي حق مشروع لتكون بشكل حضاري بعيدا عن العنف والاعتداء والفوضى ولتكون لنا واياكم مواقف حق لمواجهة الظروف الصحية التي باتت تهدد حياة الآمنين شيوخ واطفال ونساء".

وتشهد شوارع مدينة الناصرية تظاهرات مستمرة لليوم الثاني على التوالي، حصلت فيها صدامات بين القوات الامنية ومحتجين، مما اسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم قوات أمنية.

A.A

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