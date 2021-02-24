اول اتصال هاتفي بين بايدن والكاظمي

2021/02/24 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في تغريدة:

‏بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس

الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات

الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم

مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن

والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في

محارب

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