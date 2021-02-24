2021/02/24 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس بايدن تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة

الكاظمي وبايدن أكدا دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش

الكاظمي وبايدن أكدا العمل على مواصلة الحوار الاستراتيجي على أساس السيادة الوطنية العراقية

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