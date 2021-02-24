بايرن ميونخ يتواصل مع تشيلسي لضم خليفة كومان

2021/02/24 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تفكير بايرن ميونخ في ضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم تشيلسي، ليحل محل الفرنسي كينجسلي كومان.

وارتبط اسم كومان (24 عامًا) بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، والذي يضعه كخيار بديل، حال فشل التعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد تواصل مسؤولو بايرن ميونخ مع نظراتهم في تشيلسي لمعرفة موقفهم من بيع بوليسيتش في الصيف.

ويرتبط كومان بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، إلا أن رغبته في المشاركة بشكل دائم، إلى جانب زيادة راتبه من 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا إلى 260 ألف إسترليني، قد تجعله يقرر الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

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