محافظة الأنبار.. الخدمات والإعمار والأمن

2021/02/24 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج بالعراقي يناقش أهم القضايا التي تهم الشارع الانباري ويركز على جوانب الأمن والخدمات والإعمار

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