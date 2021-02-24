2021/02/24 | 00:46 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برنامج بالعراقي يناقش أهم القضايا التي تهم الشارع الانباري ويركز على جوانب الأمن والخدمات والإعمار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة الأنبار.. الخدمات والإعمار والأمن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة الأنبار.. الخدمات والإعمار والأمن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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