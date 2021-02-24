اتصال هاتفي بين الكاظمي وبايدن

2021/02/24 | 00:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة ملفات خلال أول اتصال هاتفي يجري بينهما منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه.

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وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (24 شباط 2021)، "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

‏وأضاف الكاظمي "كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية".

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