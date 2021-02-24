الكاظمي يبحث مع بايدن استمرار التعاون في محاربة

2021/02/24 | 00:50 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة "داعش".

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