الناصرية ترفع سقف المطالب بإقالة المحافظ والشرارة تمتد الى الحلة

2021/02/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬الحلة‭ — ‬الزمان تجددت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬ وشاهد‭ ‬مراسلنا‭ ‬خروج‭ ‬‮«‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإقالة‭ ‬المحافظ‭ ‬ناظم‭ ‬الوائلي‭ ‬ومحاسبة‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أمس‮»‬‭.‬وقطع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬قطعوا‭ ‬جسر‭ ‬النصر‭ ‬وسط‭ ‬المحافظة‭ ‬وحاولوا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ […]

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