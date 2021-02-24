الأحزاب التشرينية.. الفخ المحبب

2021/02/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك عودة للاحتجاجات،التي لم تنطفئ، في الناصرية أو مدن أخرى، وظهرت شعارات خدمية ما لبثت أن تضمنت المطالبة بإقالة المحافظ بعد مقتل متظاهر .هناك باب واسع لكي تكبر الاحتجاجات وتعم مدناً أخرى بنسب متفاوتة بعد حين.السؤال هو : لماذا لا تبدو السلطات مستوعبة للدرس الذي افرزته انتفاضة تشرين؟ جاءت الوعود […]

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