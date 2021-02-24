2021/02/24 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واشنطن – الزمان أكد رئيس مجلس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، متوعدا مطلقي الكاتيوشا بالاعتقال.
وهو تصريح كرره مراراً وفي اعقاب كل هجوم من دون اي نتيجة.
وقال الكاظمي في تصريح الثلاثاء، إن الصواريخ التي تستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء ببغداد «هي إجراء عبثي من جهات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون:14 صاروخاً من صنع إيراني قصفتنا قرب أربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهو تصريح كرره مراراً وفي اعقاب كل هجوم من دون اي نتيجة.
وقال الكاظمي في تصريح الثلاثاء، إن الصواريخ التي تستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء ببغداد «هي إجراء عبثي من جهات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون:14 صاروخاً من صنع إيراني قصفتنا قرب أربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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