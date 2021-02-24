2021/02/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬ساحة‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات،‭ ‬متوعدا‭ ‬مطلقي‭ ‬الكاتيوشا‭ ‬بالاعتقال‭.‬وهو‭ ‬تصريح‭ ‬كرره‭ ‬مراراً‭ ‬وفي‭ ‬اعقاب‭ ‬كل‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬نتيجة‭.‬وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬‮«‬هي‭ ‬إجراء‭ ‬عبثي‭ ‬من‭ ‬جهات‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون:14 صاروخاً من صنع إيراني قصفتنا قرب أربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون:14 صاروخاً من صنع إيراني قصفتنا قرب أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).