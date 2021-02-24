رسالة الى قراء لا يقرأون - جمال عثامنة

2021/02/24 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_عثامنة بالاستعارة من طيب الذكر سميح القاسم "رسالة الى قراء لا يقرأون"أقر نواب الجمعية الوطنية في فرنسا بغالبية واسعة، الاسبوع المنصرم، في قراءة أولى مشروع قانون مثيراً للجدل لمحاربة ما تسمى "الانعزالية"، وتقول الحكومة الفرنسية إن الغاية منه "تعزيز مبادئ الجمهورية" في مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه "التطرف الإسلامي".وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 347 نائبا مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.



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