بيت القصيد في الصراع الامريكي الايراني - علي عرمش شوكت

2021/02/24 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت الصراع الامريكي الايراني له عدة ابعاد تتجاوز ما يظهر به الان والذي يدور حول امتدادات ايران الاقليمية وبرنامجها النووي.



وان كانت هذه التجليات الساخنة تحظى باهتمام بالغ من قبل الادارة الامريكية ولكن ثمة اهداف ستراتيجية لها ولحلفائها.



تدخل ضمن القطبية الدولية والصراع البارد الذي تحرص اطرافه على ابقائه خلف الكواليس بغية تجنب فضحه انعكاسه الضارعلى مصالح الشعوب.



ومن خلال تفسير دواعي هذا الصراع ومقاربا ......





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