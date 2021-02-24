من بيت الحكمة الى همجستان - زهير الصباغ

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#زهير_الصباغ من بيت الحكمة إلى همجستانتم نشرها في صحيفة الاخبار اللبنانيةبتاريخ: 18 أيلول 2015نشرت هذه المقالة في صحيفة الاخبار اللبنانية وذلك بتاريخ 18-9-2015.



ونتيجة لأهمية المعلومات المذكورة بها، وجدت من الضروري إعادة نشرها في موقع "الحوار المتمدن" لافسح المجال لقراء "الحوار المتمدن" للاطلاع على هذه المعلومات.يتناول هذا المقال السياسة المنهجية التي يتبعها كل من النظام السعودي وتن ......





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