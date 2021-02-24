واشنطن تؤكد دعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

2021/02/24 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أنه وفي وقت تبقى فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ملتزمة بأمن إسرائيل وتعمل على تعزيز كل أوجه العلاقات الثنائية معها، فإنها تؤمن في نفس الوقت بأن حل الدولتين هو الطريق الأفضل لضمان هوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة.

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