الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا مع بايدن

2021/02/24 | 01:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الامريكي جو بايدن، بحثا فيه العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة داعش .وقال الكاظمي في تغريدة على/ تويتر/ : "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية"./ انتهى

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