اتصال هاتفي بين بايدن والكاظمي..هذا ما بحثاه

2021/02/24 | 01:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين....

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