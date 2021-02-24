البايرن يكتسح لاتسيو برباعية وتشيلسي يتخطى اتلتيكو بدوري الأبطال

2021/02/24 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اكتسح بايرن ميونخ الالماني لاتسيو الايطالي برباعية، فيما تمكن فريق تشيلسي الانجليزي من خطف فوز مهم من اتلتيكو مدريد بهدف في دوري ابطال اوروبا.

ووضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على لاتسيو، في عقر داره، بنتيجة (4-1)، في ذهاب دور الـ16.

رباعية البايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، جمال موسيالا، ليروي ساني، فرانشيسكو أتشيربي "بالخطأ في مرماه" في الدقائق (9، 24، 42، 47)، فيما سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو في الدقيقة (49).

وفي مباراة اخرى، حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا بنتيجة (1-0)، على أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أرينا ناسيونالا" بالعاصمة الرومانية بوخاريست، والذي تم نقله من معقل الروخيبلانكوس بسبب فيروس كورونا.

وسجل هدف المباراة الوحيد في المباراة أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي في الدقيقة 68.

ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 17 آذار المقبل.

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