الكاظمي وبايدن يبحثان استمرار التعاون في محاربة داعش

2021/02/24 | 01:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، استمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش الارهابي.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” انه “بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزالشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش“.

‏واضاف “كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية“.

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