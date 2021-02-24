نواب: الاقليم يتعامل بمزاجية مع الموازنة رغم قدرة البرلمان على تمريرها بالاغلبية

2021/02/24 | 01:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد نواب من مختلف الكتل السياسية، ان الاقليم يتعامل بمزاجية مع ملف الموازنة من دون التقيد بفقراتها، لافتين الى ان البرلمان قادر على تمرير الموازنة بالاغلبية بعيدا عن كردستان.

وقال النائب عن تحالف الفتح مختار محمود لـ /المعلومة/، ان “الاقليم يتعامل بمزاجية مع الموازنة، وهو ماخلق خلافا مع بغداد، خاصة ان بعض القضايا تحتاج الى العودة للمركز، وخاصة مايتعلق بالملف النفطي”.

من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب بامكانه التصويت على الموازنة من دون العودة للاقليم، رغم عدم وجود الرغبة باللجوء الى هذا الخيار، حيث مازالت المفاوضات جارية بين بغداد واربيل لحلحلة ملف الموازنة”.

من جانب اخر، اوضحت النائب عن كتلة المستقبل سروة عمر، لـ /المعلومة/، ان “اربيل لاترغب بتسليم اي برميل نفط الى بغداد، حيث لدى الاقليم رغبة بالحصول على واردات الـ 250 الف برميل التي يجب ان تسلم الى بغداد”.



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