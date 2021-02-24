مديرية مركز سفوان توضح سبب انتحار مواطن في البصرة

2021/02/24 | 01:37 - المصدر: NRT عربية

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افادت مديرية اجرام مركز سفوان، الاربعاء، ان مواطنا اقدم على الانتحار باطلاقة نارية في الرأس بواسطة مسدس، مبينة انه كان يعاني من قلقل نفسي بسبب ديون متراكمه من خسائر الطماطم.

وقالت المديرية في تصريح لـNRT عربية (24 شباط 2021)، انه "في الساعة 2300 أستخبرنا بوجود حاله انتحار باطلاقه نارية في الراس بمزارع جبل سنام في ناحية سفوان بمحافظة البصرة"، مشيرة انه كان "يعاني من قلقل نفسي بسبب ديون متراكمه من خسائر بيع الطماطم بأقل من التكلفه 4 اضعاف".

واضافت ان "المتوفي مقتدى عادل جاسب التفاك تولد 2005 كاسب و يسكن سفوان مزارع الجبل اصابتة في الرأس بواسطة مسدس نوع ستيل نيكل المرق G1951."

واشارت المديرية الى انه "تم ضبطه مع ضرف سبب الانتحار حيث يعاني من ضغط في العمل وان ذويه لايطلبون الشكوه ضد أحد."

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