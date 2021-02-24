مكتب رئيس الوزراء يعلن تفاصيل المكالمة بين الكاظمي وجو بايدن

2021/02/24 | 01:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جوزيف بايدن.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 شباط 2021)، أن الاتصال شهد "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب، بحسب البيان.

وبحث رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على أساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية.

وتم التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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