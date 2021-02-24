الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن

2021/02/24 | 01:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطور العلاقات ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن".

واضاف، انه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث الجانبان، وفقا للبيان، تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب.

وبحث رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية، بحسب البيان.

واشار البيان الى انه "تم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

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