ستة أيام في المستشفى! - محمد عبد المجيد

2021/02/24 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد خرجت اليوم 23 فبراير من المستشفى بعد قضاء ستة أيام إثرعرض صحي امتد في علاجات وفحوصات ليس هذا مجال الحديث عنها!بعض الأماكن تبهجك في مرضك، وبعضها تُتعسُك في صحتك!بعض الأماكن تصل الأدعية للسماء بعد المرور بين أيدي هيئاتها الطبية، وبعض الأماكن ينتقم منك أطباؤها وممرضوها إذا لم تتسع مساحة جيبك وتظهر منه أطراف مالية يسيل لها اللعاب.بعض الأماكن يُسرع مشرط الجراح في حل ألغاز جسدك قبل أن تمد يد ......





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