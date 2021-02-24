الكاظمي وبايدن يؤكدان في اتصال هاتفي اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق

2021/02/24 | 02:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جوزيف بايدن ، في اتصال هاتفي ، اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي :" ان الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن ،مساء الثلاثاء ، تم فيه بحث العلاقات بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب .وناقش رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي خلال الاتصال، استئناف الحوار الستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية .وتم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعزعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة ./انتهى2

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