2021/02/24 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة جداً على تعيين، ليندا توماس-غرينفيلد، سفيرة للولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة، في انتصار للرئيس، جو بايدن، الذي تواجه أسماء أخرى رشّحها لمناصب أساسية في إدارته اعتراضات قوية من جانب الحزب الجمهوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مرشحة بايدن سفيرة لدى الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مرشحة بايدن سفيرة لدى الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).