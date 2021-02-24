2021/02/24 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب.

وبحث رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية.

وتم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وبايدن يبحثان استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وبايدن يبحثان استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).