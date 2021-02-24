إلغاء جميع الاستثناءات غير المكتملة الشروط من إجراءات اجتثاث البعث

2021/02/24 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن خطوات جدية لتفعيل إجراءات المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث المنحل والمنظمات الإرهابية بشكل ينسجم مع طبيعة المرحلة، مبينة أن الهيئة باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس

النواب.

وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لـ”الصباح”: إن “الاستضافة التي جرت في مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المختصة، شملت الهيئة ودائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات، وكان التركيز على تطبيق الإجراءات وعدم السماح بأي تدخلات سياسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حظر حزب البعث، وهناك توجه لتكون هيئة الاجتثاث معنية

بتنفيذه”.

وأضاف، أن “الهيئة بدأت مراجعة دقيقة وفعّالة للإجراءات السابقة ومتابعة عمل الوزارات وكل من اتخذ بحقه إجراء، لمعرفة مدى التزام تلك الوزارات بتنفيذ ذلك”، وأكد أن “هيئة المساءلة والعدالة/ الاجتثاث، باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إلاجراءات، لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب”.

وأشار البدري، إلى أن “الهيئة ستنفذ حملة واسعة لمتابعة الموضوع مع الوزارات، وسيجري استدعاء اللجان المحلية لاجتثاث البعث في الوزارات والجهات الحكومية، وسنطلب

منها تقارير لمعرفة مدى التزام هذه الوزارات بتنفيذ إجراءات المساءلة”، محذراً من أن “أية جهة تتأخر بتنفيذ ذلك، إذ ستجري ملاحقتها جزائياً”، لافتاً الى أن “الهيئة ستبدأ

بالوزارات المهمة، مثل الداخلية والدفاع والتعليم العالي والأجهزة الحساسة في الدولة، وسنعرض تباعاً نتائج العمل بتقارير مفصلة أمام الإعلام والرأي العام”، مؤكداً أن “هناك إجراءات واسعة لهيئة الاجتثاث في هذا المجال في الأيام

المقبلة”.

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع: “لا نستطيع القول إن مؤسسات الدولة خالية من البعثيين، لأن القانون حدد بعض الدرجات التي يمكن استمرارها في مؤسسات الدولة ولكن وفق

شروط”.

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