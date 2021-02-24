إطلاق رواتب شبكة الحماية وذوي الإعاقة خلال اليومين المقبلين

2021/02/24 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب شبكة الحماية وذوي الاعاقة والعمال المضمونين خلال اليومين المقبلين.



وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي لـ”الصباح”: إن “الوزارة خاطبت وزارة المالية لاطلاق رواتب الشرائح الثلاث المذكورة، التي اكدت أن توزيعها سيجري بموعده المحدد ومن دون أي تأخير”، منوها بأن “الوزارة تعمل على توزيع رواتب المستفيدين المسجلين لديها، وهناك استعدادات استباقية بهذا الصدد من اجل اطلاق الرواتب”.

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