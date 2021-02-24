البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

2021/02/24 | 03:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 62715 إصابة و1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62715، ليصل العدد الإجمالي إلى 10257875 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1386 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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