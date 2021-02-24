القتال ضد داعش وحماية البعثات.. اتصال بين بايدن والكاظمي

2021/02/24 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة جمعته برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وفق ما ذكره بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

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