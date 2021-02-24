مسلمو سريلانكا يتظاهرون ضد حرق جثامين ضحايا كوفيد-19

2021/02/24 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر أشخاص من الأقلية المسلمة في سريلانكا، الثلاثاء، احتجاجاً على الحرق القسري لجثامين المتوفين بكوفيد-19، تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كولومبو.

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